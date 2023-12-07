«Ювентус» претендует на Томаса Мюллера

«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, руководство «бьянконери» внимательно следит за ситуацией с продлением контракта немецкого футболиста. В случае, если «Бавария» откажется от продолжения сотрудничества с легендой клуба, «Ювентус» попытается оперативно подписать нападающего на правах свободного агента.

Отмечается, что к 34-летнему игроку также проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Милан».

Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении 16 лет (с 2007 года). В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Мюллеру со стороны ещё одного итальянского клуба — «Милана».