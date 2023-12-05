Bild: «Милан» заинтересован в подписании Томаса Мюллера следующим летом

Немецкое издание Bild сообщило о том, что «Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Контракт игрока заканчивается следующим летом. В случае если руководство немецкого клуба не захочет продлевать соглашение с ветераном клуба, «россонери» попытаются заполучить игрока в качестве свободного агента.

В текущем сезоне из 15 сыгранных матчей во всех турнирах форвард вышел в стартовом составе в шести, его суммарное игровое время составило 575 минут. При этом Мюллер отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Томас выступал в «Баварии» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Вместе с клубом он 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.