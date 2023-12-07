Мактоминей: после победы над «Челси» нам не нужно поддаваться эйфории

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей подвёл итоги матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1). «Красные дьяволы» одержали победу благодаря дублю шотландского хавбека.

«Мне всегда нравится искать моменты в штрафной соперника. В матче с «Челси» я мог бы сделать и хет-трик, если бы действовал хладнокровнее в опасных эпизодах.

Нашей команде нужно двигаться от матча к матчу. В выходные предстоит непростая игра с «Борнмутом», будем идти к целям шаг за шагом. Нам нельзя поддаваться эйфории только из-за того, что в матче с «Челси» мы показали хороший футбол», – приводит слова Мактоминея BBC.

В текущем сезоне шотландец провёл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага набрали 27 очков после 15 туров.