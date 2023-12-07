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Защитник «Факела» Квеквескири: если нас кто-то недооценил, это их проблемы

Защитник «Факела» Квеквескири: если нас кто-то недооценил, это их проблемы
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Защитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался об отношении соперников к воронежскому клубу.

«Если нас кто-то недооценил, это их проблемы. Пусть думают, что мы маленькая команда с плохим полем, которая бьёт вперёд и борется. Так ведь проще, разбираться и анализировать факты многим лень.

Пусть и дальше нас недооценивают, считают маленькой командой. А мы – клуб со скромными ресурсами, но большой историей. Мы видим только цель, которую перед нами поставило руководство, которую ставим перед собой мы сами. И делаем своё дело», — приводит слова Квеквескири пресс-служба воронежского клуба.

На данный момент «Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежская команда набрала 20 очков после 17 матчей. В игре 18-го тура подопечные Сергея Ташуева примут на своём поле московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало матча в 14:00 мск.

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