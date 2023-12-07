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Павлюченко: в такую погоду собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют

Павлюченко: в такую погоду собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о зимних погодных условиях, в которых приходится играть футболистам в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спортсмену, конечно, нежелательно играть в таких погодных условиях, потому что это не футбол. Какой-то антифутбол получается, когда тяжело отдать передачу, да и просто бегать, когда у тебя снега по колено. Но я вспоминаю свои годы, когда я начинал пацаном. Тогда было похлеще — и в минус 15 играл, и когда грязь была, а травы не было. Играли же как-то.

Конечно, хотелось бы, чтобы перенесли матчи, чтобы футболисты получили удовольствие. Чтобы трава была зелёная и не минус 10-15 градусов, не было снега. Наверное, это проблемно, потому что есть же телевидение. Я за то, чтобы такие матчи перенеслись, но это большая проблема, и есть свои нюансы. Организаторам матча, наверное, наплевать — они сделали свою работу. Болельщикам полегче в такую погоду, потому что могут чай попить, а можно и покрепче до футбола выпить, чтобы хорошо себя чувствовать. А вот футболисты в такую погоду мучаются… Руки и ноги отмерзают, несмотря на то что двигаешься. Собаку на улицу не выгонишь в такую погоду, а футболисты приезжают и играют. Большое спасибо им, что играли», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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