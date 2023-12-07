«Интер» далёк от соглашения по продлению контракта с Думфрисом

«Интер» не сумел приблизиться к договорённости о продлении сотрудничества с защитником Дензелом Думфрисом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, боссы «нерадзурри» предложили нидерландскому игроку обороны зарплату в размере € 4 млн в год. Однако представители футболиста отклонили предложение, мотивировав отказ желанием своего клиента получать на € 1 млн больше.

Сообщается, что стороны планируют провести ещё один раунд переговоров в новом году. Если соглашения не удастся достигнуть, нидерландец будет продан в летнее трансферное окно.

Думфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось, что Думфрис и его товарищ по сборной Нидерландов Стефан де Врей не примут участия в матчах «Интера» до конца этого года.