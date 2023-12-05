Защитники «Интера» де Врей и Думфрис пропустят три недели

Защитники «Интера» Стефан де Врей и Дензел Думфрис выбыли до конца 2023 года из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, врачи диагностировали у обоих игроков мышечное повреждение после матча 14-го тура с «Наполи» (3:0). Сроки восстановления нидерландских футболистов не уточняются. Однако, по ориентировочным прогнозам, оба игрока будут доступны через три недели. На следующей неделе защитники пройдут дополнительное медицинское обследование.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Подопечные Симоне Индзаги набрали 35 очков после 14 игр и опережают «Ювентус» на два очка.

Следующий матч «Интер» проведёт в субботу, 9 декабря. «Нерадзурри» на домашнем поле сыграют с «Удинезе» в 15-м туре Серии А.