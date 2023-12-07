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Газизов: я посмотрел пять серий «Слова пацана», мне понравилось

Газизов: я посмотрел пять серий «Слова пацана», мне понравилось
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке» и «Уфе», высказался о популярном российском сериале «Слово пацана».

«Тема сериала «Слово пацана» относится к Казани, но и в Башкирии случались подобные моменты. О казанских группировках знали по всей стране. К сожалению, такие были времена. Жизнь многогранна, всё бывает — тогда дети и подростки могли пойти по неправильному пути.

Я посмотрел уже пять серий «Слово пацана», и мне понравилось. Не мне решать, запрещать этот сериал или нет, но за весь его просмотр ничего провокационного не увидел. Главное, чтобы это не завело нашу молодёжь, дескать, «так можно делать». «Слово пацана» можно посмотреть для общего развития и отдать дань памяти истории», — приводит слова Газизова Sport24.

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