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Правильно ли КДК наказал Абаскаля за «борцовский» приём против Бериши?

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на два матча чемпионата (плюс один матч условно) за «борцовский» приём в отношении футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 7 декабря.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) произошёл скандал с участием Абаскаля. Игрок «Ахмата» Бериша возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд, празднуя забитый мяч. Испанец не сдержался и повалил футболиста команды-соперника на газон борцовским приёмом.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: правильно ли КДК наказал Абаскаля за «борцовский» приём против Бериши?

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Стоит отметить, что из-за двухматчевой дисквалификации Абаскаль пропустит принципиальный для «Спартака» матч с «Зенитом», который состоится в марте.