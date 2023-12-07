Форвард «Интера» Лаутаро: я бы подписал новый контракт уже завтра!

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о текущей ситуации с продлением трудового соглашения с миланским клубом. Ранее руководители «нерадзурри» заявляли, что никаких проблем с продолжением сотрудничества возникнуть не должно.

«Я бы подписал новый контракт уже завтра! Я счастлив здесь, в «Интере», чувствую себя великолепно. Хочу поскорее взяться за ручку, чтобы подписать новый долгосрочный контракт. Мы с «Интером» очень близки к этому», — приводит слова Мартинеса Mediaset.

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.