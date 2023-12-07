Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Интера» Лаутаро: я бы подписал новый контракт уже завтра!

Форвард «Интера» Лаутаро: я бы подписал новый контракт уже завтра!
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о текущей ситуации с продлением трудового соглашения с миланским клубом. Ранее руководители «нерадзурри» заявляли, что никаких проблем с продолжением сотрудничества возникнуть не должно.

«Я бы подписал новый контракт уже завтра! Я счастлив здесь, в «Интере», чувствую себя великолепно. Хочу поскорее взяться за ручку, чтобы подписать новый долгосрочный контракт. Мы с «Интером» очень близки к этому», — приводит слова Мартинеса Mediaset.

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Материалы по теме
«Ему ещё есть, что предложить клубу». Экс-игрок «Интера» Милито — о Лаутаро Мартинесе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android