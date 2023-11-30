«Ему ещё есть, что предложить клубу». Экс-игрок «Интера» Милито — о Лаутаро Мартинесе

Бывший футболист «Интера» Диего Милито поделился мнением о форварде миланского клуба Лаутаро Мартинесе.

«Мы говорим о топ-игроке. Я верю, что ему ещё есть что отдать клубу. У меня никогда не было сомнений в том, что он достигнет такого уровня. Он умеет адаптироваться к товарищам по команде. Лаутаро отлично ладил с Лукаку, а теперь с Тюрамом. Надеюсь, что они оба смогут забить много голов.

Я знаю Лаутаро с детства. Именно он заменил меня в день своего дебюта в «Расинге». Действительно приятно видеть его прогресс. Впечатлён его умом, желанием продолжать расти и достигать своих целей. Такие великие чемпионы никогда не бывают удовлетворены. В прошлом сезоне он дошёл до финала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат мира, но после этого всё равно продолжает совершать что-то экстраординарное», — приводит слова Милито Football Italia.