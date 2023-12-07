Мадридский «Реал» поздравил Эндрика с победой в чемпионате Бразилии

«Реал» Мадрид поздравил 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика с победой в бразильской Серии А.

«Поздравляем со второй подряд победой в чемпионате Бразилии! Твой гол в последнем матче помог «Палмейрасу» завоевать заслуженный титул. Мы очень гордимся тобой!» — сказано в опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter) сообщении мадридского «Реала».

Напомним, Эндрик забил в последнем туре чемпионата за «Палмейрас» в матче с «Крузейро». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Этого результата оказалось достаточно для клуба молодого бразильца, чтобы выиграть чемпионат. Эндрик закончил сезон в бразильской Серии А с 11 голами. Большую часть из них он забил в завершающем отрезке турнира: шесть голов в последних восьми матчах. Кроме того, Эндрик стал вторым 17-летним игроком в истории по количеству голов в Серии А.

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