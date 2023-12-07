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Амрабат — о голах Мактоминея «Челси»: думаю, Скотту стоит перейти в нападение

Амрабат — о голах Мактоминея «Челси»: думаю, Скотту стоит перейти в нападение
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался о своём одноклубнике Скотте Мактиминее, который оформил дубль в ворота «Челси» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, Скотту стоит перейти в нападение! Нет, у нас есть фантастический нападающий Расмус, есть Марсьяль. Но да, это очевидно, что Скотт очень важен для нас. Он забил два гола, это невероятно», — приводит слова Амрабата издание Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 27-летний марокканский полузащитник провёл восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Скотт Мактоминей в 12 матчах АПЛ нынешнего сезона отличился пять раз. «Манчестер Юнайтед» после 15 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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