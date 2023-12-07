В «Ростове» заявили, что Норманн не связывался с клубом после решения трибунала ФИФА

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что норвежский полузащитник Маттиас Норманн не выходил на связь с жёлто-синими после того, как трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) признал его виновным по делу о разрыве контракта.

«Мы ждём бумагу от ФИФА, где написано решение по Норманну. Пока что ни игрок, ни агент, ни новый клуб не связывались с нами. При этом мы пока не знаем, пойдёт ли Норманн (оспаривать решение) в Спортивный арбитражный суд (CAS) или нет. Какую сумму должен заплатить игрок? Называть её пока не хотим», — приводит слова Рыскина «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце ноября ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом» и обязала футболиста выплатить ростовчанам денежную компенсацию. К жёлто-синим норвежец присоединился в январе 2019 года из «Брайтона». В сезоне-2022/2023 футболист выступал за московское «Динамо» на правах аренды.