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Форвард «ПСЖ» Экитике может перейти в один из клубов АПЛ

Форвард «ПСЖ» Экитике может перейти в один из клубов АПЛ
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«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» работают над подписанием нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, оба лондонских клуба заинтересованы в 21-летнем французском футболисте. Представители «молотобойцев» и «орлов» на данный момент готовят свои предложения как для «ПСЖ», так и для игрока о личных условиях контракта.

Экитике выступает за «ПСЖ» с прошлого года. В текущем сезоне нападающий провёл за парижан лишь один матч во всех турнирах, в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Милана» Мику Меньяну.

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