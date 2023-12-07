Галактионов будет приглашён на заседание КДК за использование рации в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов будет приглашён на следующее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за использование рации в матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Был зафиксировано возможное общение Галактионова с помощником по рации. С этого сезона была введена норма, что дисквалифицированный тренер не может связываться с людьми из технической зоны. Этот вопрос будет рассмотрен позже. «Локомотив» и Галактионов будут приглашены на заседание», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее стало известно, что КДК дисквалифицировал Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.