Игрок «Ростова» Мелёхин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Об этом сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели видеоматериалы с Мелёхиным. Игрок признал свою вину, обосновал это эмоциями. За агрессивное поведение дисквалифицирован на два матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В текущем сезоне Мелёхин провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с ростовским клубом действует до конца июня 2027 года.