Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Мелёхин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Игрок «Ростова» Мелёхин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Об этом сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели видеоматериалы с Мелёхиным. Игрок признал свою вину, обосновал это эмоциями. За агрессивное поведение дисквалифицирован на два матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В текущем сезоне Мелёхин провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с ростовским клубом действует до конца июня 2027 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Агрессивное поведение». И. Федотов разъяснил удаление игрока «Ростова» в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android