Ледяхов: Россия — самодостаточная страна, Европа нам не нужна

Бывший тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее Евгений Калешин заявил, что «Европа приползёт к России, так как ей тяжело без нас». По мнению Ледяхова, России придётся долго ждать, пока к ней кто-то приползёт.

«Калешин заявил, что «Европа к нам приползёт»? Мне кажется, долго нам придётся ждать, пока кто-то к нам приползёт. Россия — самодостаточная страна, Европа нам не нужна. У нас всё есть — ископаемые, людской ресурс. Нужно развиваться в своём направлении и не смотреть на Европу с открытым ртом. Не нужно стараться, чтобы у нас было как там. У нас свой путь развития во всех сферах. Нужно просто, чтобы в умах поменялось отношение.

Отсутствие еврокубков? Вот в этом плане сложно. Для развития еврокубки нужны. Для спортсмена очень важно выступать на соревнованиях. Так что здесь большой минус. Но надо смотреть, может, есть смысл перейти в Азию. При этом надо всё анализировать, потому что Австралия, Япония тоже могут отказаться играть», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований из-за политической ситуации в мире. В связи с этим РФС рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).