Газзаев: Яшин был великим в своё время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о сравнениях голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарём «Динамо» Львом Яшиным. Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и ещё одним голкипером — Ринатом Дасаевым.

«Каждый из этих вратарей велик для своей эпохи. Во времена Яшина он был одним из самых великих, потом легендой поколения стал Дасаев, сейчас по-своему велик Акинфеев. Мне кажется, что подобные сравнения ни к чему. Мы должны гордиться, что у нас в каждой эпохе были и остаются такие сильные вратари», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он играет за основной состав московской команды с 2003 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.