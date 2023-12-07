Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: Яшин был великим в своё время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев

Газзаев: Яшин был великим в своё время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о сравнениях голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарём «Динамо» Львом Яшиным. Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и ещё одним голкипером — Ринатом Дасаевым.

«Каждый из этих вратарей велик для своей эпохи. Во времена Яшина он был одним из самых великих, потом легендой поколения стал Дасаев, сейчас по-своему велик Акинфеев. Мне кажется, что подобные сравнения ни к чему. Мы должны гордиться, что у нас в каждой эпохе были и остаются такие сильные вратари», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он играет за основной состав московской команды с 2003 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

Материалы по теме
Уткин: несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Акинфееву не удалось повторить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android