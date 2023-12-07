Тикнизян: футбольная столица России? Санкт-Петербург, это факт

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какой город является футбольной столицей России.

«Футбольная столица России? «Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

«Зенит» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Локомотив» с 28 очками идёт шестым.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.