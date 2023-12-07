Гендиректор «Интера»: мы пытаемся продлить контракт с Лаутаро на пять лет

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, как на текущий момент обстоит ситуация с пролонгацией трудового соглашения с нападающим «нерадзурри» Лаутаро Мартинесом.

«Мы пытаемся продлить контракт с Лаутаро ещё на пять лет. Мы ведём переговоры с ним. Это здорово, что он обладает развитым чувством преданности к клубу, в наши дни подобное качество можно встретить не так уж часто», — приводит слова Маротты официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение аргентинского нападающего рассчитано до лета 2026 года. Мартинес перешёл в «Интер» из «Расинга» в 2018 году. За этот период футболист принял участие в 257 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 117 голами и 39 результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 100 млн.