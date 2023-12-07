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Бывший тренер «Алании» Ледяхов назвал основную проблему российского футбола

Бывший тренер «Алании» Ледяхов назвал основную проблему российского футбола
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Бывший тренер «Алании» и «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, что является основной проблемой российского футбола, а также прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который заявил, что в российском футболе должно остаться государственное финансирование, и привёл в пример модель развития санкт-петербургского «Зенита».

«Государство даёт нашему футболу денег больше, чем в какой-либо другой стране? Да, но вот это и обидно. Деньги-то выделяются, но расходуются они, мне кажется, не по направлению в большей степени. Надо их правильно расходовать. При этом считаю, что госфинансирование нужно российскому футболу. Если госфинансирование уйдёт из футбола, мы откатимся в позапрошлый век. Клубы содержат корпорации, очень мало частных клубов. У нас все хают тренерские кадры, но основная проблема — это слабый менеджмент клубов, который не умеет зарабатывать», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Игорь Ледяхов прокомментировал момент конфликта игрока грозненцев Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Бериша бурно праздновал гол, прыгнув в техническую зону соперника с двух ног. В ответ на это Абаскаль совершил «борцовский» приём в адрес Бериши, повалив его на газон.

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