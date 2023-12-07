Ледяхов: удивило, что никто из игроков «Спартака» не защитил Абаскаля в моменте с Беришей

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал момент конфликта игрока грозненцев Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Бериша бурно праздновал гол, прыгнув в техническую зону соперника с двух ног. В ответ на это Абаскаль совершил «борцовский» приём в адрес Бериши, повалив его на газон.

«Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает. Парень, конечно, супер — характер, всё остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и ещё произошла бы потасовка на поле — 100 процентов. Чистейшей воды провокация.

Удивило ли меня, что ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера? Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, за момент с «борцовским» броском Абаскаль получил дисквалификацию на два матча плюс один матч условно. Из-за этого тренер «Спартака» пропустит принципиальную встречу с «Зенитом» после зимней паузы в сезоне.