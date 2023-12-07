Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос, когда сборная Армении сможет попасть на большой турнир.

«Когда увидим сборную Армении на большом турнире? Я не люблю строить планы. На всё воля божья. Вся сборная стремится к участию в большом турнире. Но и Москва не сразу строилась. Я извиняюсь, мы год назад играли вничью с Лихтенштейном и радовались этому, а теперь расстраиваемся после ничейного результата с Турцией.

Это говорит о том, что наши амбиции и самоотдача растут. Всему своё время. Главное — работать, тогда тебе воздастся свыше», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Напомним, в заключительном матче отбора на Евро-2024 сборная Армении уступила Хорватии со счётом 0:1. Сборная Армении не смогла выйти в финальный этап чемпионата Европы — 2024. Подопечные Александра Петракова заработали восемь очков после 10 матчей и заняли четвёртое место в группе D.