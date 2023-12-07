Форвард «Аль-Хиляля» Митрович признан лучшим футболистом Сербии в 2023 году

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Александр Митрович признан лучшим футболистом Сербии в 2023 году, сообщает пресс-служба футбольного союза страны в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Митрович принял участие в 21 матче в составе саудовской команды во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. В 2023 календарном году форвард также выступал за лондонский «Фулхэм». В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за англичан во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, 28-летний Митрович присоединился к «Аль-Хилялю» в прошедшее летнее трансферное окно. Сербский форвард заключил контракт до июня 2026 года. По данным СМИ, саудовский клуб заплатил за футболиста около € 50 млн.