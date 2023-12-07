«Это смешно». Сенников — о возможном продлении дисквалификации Галактионова из-за рации

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном продлении дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова за использование рации в прошедшем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1).

«Раньше вообще с этим проблем не было. Если кого-то удаляли, то тренер общался с помощниками по рации или телефону. А как узнать, что он общался с тренерами? Может, он другу звонил. Или Галактионов скажет, что жене набирал.

Если есть пункт регламента, что дисквалифицированный тренер не имеет права во время матча общаться, то надо вызвать тренера на заседание. Но надо же выяснить, с кем он общался. Доказательств не будет. Это будет смешно, если Галактионова за это дисквалифицируют, потому что доказать невозможно», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Напомним, ранее стало известно, что российский тренер «Локомотива» будет приглашён на заседание КДК за использование рации в матче с «Зенитом». Глава КДК Артур Григорьянц отмечал, что комитет обнаружил момент, когда Галактионов, возможно, общался с помощником при помощи рации. Регламентом это запрещено.

«Локомотив» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует «Краснодар» (35 очков).