Канчельскис: у Пиняева нет шансов попасть в «МЮ». Ближайшие 25 лет там не будет россиян

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева перейти в стан «красных дьяволов».

«Если Пиняева ещё тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер Юнайтед» нужен защитник — у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?

Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, в более раннем возрасте Сергей несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Пиняев провёл 17 матчей в составе «Локомотива», в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Также Сергей сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России в составе железнодорожников, в которых не смог отметиться результативными действиями.