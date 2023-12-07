Игрок «Челси» Колвилл: VAR имеет что-то против меня, не знаю, что я им сделал

Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл высказался о судействе в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Сейчас VAR имеет что-то против меня, не знаю, что я им сделал. В матче с «Брайтоном» они пытались дать пенальти, а когда меня дёрнул Мактоминей, они не дали ничего. Если бы я его так дёрнул, они бы дали пенальти. Всё так, как есть.

Это был разочаровывающий вечер. У нас были шансы, которые, если бы мы их реализовали, изменили бы игру, но это часть футбола, и мы будем двигаться дальше в сторону матча с «Эвертоном» в выходные», — приводит слова Колвилла официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 17 встречах лондонцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Действующий контракт Колвилла с «Челси» рассчитан до 30 июня 2029 года с опцией продления ещё на год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 42 млн.