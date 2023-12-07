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«Моуринью — футбольная икона». Игрок «Ромы» Манчини — о тренерах

«Моуринью — футбольная икона». Игрок «Ромы» Манчини — о тренерах
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Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини высказался о своём нынешнем наставнике Жозе Моуринью, а также назвал тренера, оказавшего на игрока наибольшее влияние.

«Жозе Моуринью — футбольная икона, это ещё одна причина для того, чтобы выкладываться больше на тренировках и в матчах.

Тренер, оказавший наибольшее влияние? Каждый тренер, который у меня был, что-то дал мне, но если назвать одного, то Гасперини дал мне очень много, заставив меня расти во всех аспектах, чтобы быть в Серии А. Сегодня у меня лучший тренер, и я учусь у него каждый день во всех аспектах, как тактических, так и психологических», — приводит слова Манчини Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в 18 матчах римлян во всех турнирах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 18 млн.

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