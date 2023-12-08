Уткульбаев: у «Спартака» и «Зенита» хорошая школа, зачем нам скупать легионеров?

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев поделился мнением о больших затратах клубов Российской Премьер-Лиги на покупку легионеров в условиях отсутствия еврокубков для нашей страны.

«Я согласен, что иностранцев много. Насколько это нужно в нашей ситуации сейчас, у меня двойственное чувство.

Везде фактор «цена-качество» главенствует. Думаю, что это всё амбиции руководителей, которые хотят завоевать место повыше. На этом держится московско-питерская конкуренция – кто больше купит, больше потратит.

Насколько это рационально? В «Спартаке» школа хорошо работает, у «Зенита» тоже школа хорошая и работает, но в команде никого нет. Васильева только выпускали. Насколько это [скупка легионеров] нужно сейчас, когда у нас нет ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы? Когда нам тогда молодых своих футболистов развивать?» — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.