Джанфранко Дзола: Азар сводил Сарри с ума, когда он работал в «Челси»

Джанфранко Дзола, в сезоне-2018/2019 являвшийся ассистентом на тот момент главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, вспомнил о том, каково итальянскому специалисту было работать с крайним нападающим лондонского клуба Эденом Азаром.

«Азар был игроком, который сводил Маурицио с ума больше, чем кто-либо другой. Сарри говорил: «Ребята, давайте начнём всё сначала». Эден отвечал: «Хорошо, тренер». Затем опускал голову, потому что ему не нравилось делать повторения одних и тех же движений.

Когда мы играли с «Кардиффом» и проигрывали, Азар сидел на скамейке запасных. Фанаты скандировали против Сарри, желая, чтобы он покинул клуб. Но затем вышел на поле и полностью изменил ход игры, выиграв её для нас. Это невероятно, он столько раз спасал нас благодаря своим умениям», — приводит слова Дзолы Evening Standard.

Напомним, Сарри тренировал «Челси» на протяжении одного сезона (2018/2019). Вместе с лондонским клубом итальянский специалист выиграл Лигу Европы. Азар в указанном сезоне принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 17 результативными передачами.