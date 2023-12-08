Блогер-миллионник дебютировал в Кубке Германии за «Герту» и забил послематчевый пенальти

Известный блогер Надер Джиндауи, у которого 1,75 млн подписчиков, дебютировал за «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Гамбургом» (3:3 5:3 – в серии пенальти), сообщает Bild.
По данным источника, Джиндауи впервые дебютировал за профессиональный клуб, выйдя на замену на 80-й минуте при счёте 1:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в овертайме команды обменялись голами. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где Джиндауи реализовал свой удар, а «Герта» в итоге одержала победу.
Таким образом, «Герта» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, а «Гамбург» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Германии является «РБ Лейпциг», который в финальном матче прошлого года обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0.
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