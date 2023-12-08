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Блогер-миллионник дебютировал в Кубке Германии за «Герту» и забил послематчевый пенальти

Блогер-миллионник дебютировал в Кубке Германии за «Герту» и забил послематчевый пенальти
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Известный блогер Надер Джиндауи, у которого 1,75 млн подписчиков, дебютировал за «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Гамбургом» (3:3 5:3 – в серии пенальти), сообщает Bild.

По данным источника, Джиндауи впервые дебютировал за профессиональный клуб, выйдя на замену на 80-й минуте при счёте 1:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в овертайме команды обменялись голами. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где Джиндауи реализовал свой удар, а «Герта» в итоге одержала победу.

Таким образом, «Герта» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, а «Гамбург» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Германии является «РБ Лейпциг», который в финальном матче прошлого года обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0.

Кубок Германии . 1/8 финала
06 декабря 2023, среда. 22:45 МСК
Герта
Берлин
Окончен
3 : 3
5 : 3
Гамбург
Гамбург
1:0 Резе – 21'     1:1 Pherai – 31'     1:2 Бенеш – 43'     2:2 Резе – 90'     2:3 Кёнигсдёрффер – 102'     3:3 Кенни – 120'    

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