В Саудовской Аравии высказались о возможности подписания Лионеля Месси

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Причины, по которым он оказался в МЛС — это то, на что у меня нет ответов. Если в следующем сезоне он решит, что хочет перейти сюда, мы будем рады приветствовать его. Если он захочет остаться в МЛС, мы будем очень рады за него. Саудовская профессиональная лига открыта для любой суперзвезды, которая хочет приехать», — приводит слова Эменало Goal со ссылкой на The Guardian.

Нынешним в летнее трансферное окно Месси перешёл из «ПСЖ» в американский «Интер Майами», владельцем которого является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. В прошлом сезон он провёл 14 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 5 результативных передачи.

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