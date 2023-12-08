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«Тоттенхэм» установил два антирекорда Премьер-лиги после поражения от «Вест Хэма»

Вчера, 7 декабря, «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в матче 15 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Команда Ангелоса Постекоглу вела со счётом 1:0 в пяти матчах подряд и все пяти случаях теряла очки (четыре поражения и одна ничья). Таким образом, «Тоттенхэм» установил худшую серию в истории АПЛ, сообщает Opta.

Также «Тоттенхэм» проиграл три домашних матча кряду после того, как вел в них со счетом 1:0 от «Челси» (1:4), «Астон Виллы» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2) – что тоже является антирекорд Премьер-лиги.

После 15 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Следующий матч команда Постекоглу проведёт с «Ньюкаслом». Встреча состоится 10 декабря в 19:30 по мск.