Мануэль Пеллегрини — о трансферах: у нас должен быть потенциал, чтобы заменить уходящего

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о приближающемся зимнем трансферном окне.

«Каждый раз, когда мы ослабляем команду, шансы на рост падают. У нас должен быть потенциал, чтобы заменить уходящего. В предыдущие годы игроки, которые приезжали, преуспевали. Если кто-то уйдёт сейчас или в январе (надеюсь, нет), если у клуба нет денег, его не заменят. Придёт другое имя, но не замена. Заслуга команды в том, что она смогла преодолеть это экономическое препятствие.

Подписание Иско — достижение? Приход Иско был важен, потому что Каналес ушёл, а Фекир был травмирован. Нам нужен был человек, который дал бы нам футбол. Мне посчастливилось познакомиться и приобрести Иско, когда я был в «Малаге». Потом я хотел, чтобы он перешёл в «Манчестер Сити», но он хотел перейти в Мадрид. Я хотел решить важную футбольную задачу, не говоря уже о финансовой. Разговаривая с ним, я подумал, что он подходящий человек, и он подтвердил это впечатляющей подачей», — приводит слова Пеллегрини AS.

После 15 туров «Бетис» занимает седьмое место в Ла Лиге с 25 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (38 очков).