«Зенит» может предложить € 4 млн за Велингтона, которым также интересуется ЦСКА

Футболист «Сан-Паулу» Велингтон всё ближе к переезду в чемпионат России. В услугах бразильца заинтересован «Зенит», который готов предложить за него € 4 млн, информирует журналист Алекс Биспо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, переговоры сторон продолжаются, конкретика может быть достигнута в ближайшее время.

Стоит отметить, что Велингтон также интересен ПФК ЦСКА. Ранее сообщалось, что московский клуб постарается подписать футболиста зимой 2024 года. Также появилась информация, что «Зенит» может перехватить левого защитника «Сан-Паулу» у армейцев, но без конкретных фактов и сумм.

В прошлом сезоне Велингтон провёл 31 матч во всех турнирах. Его текущий контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2024 года.