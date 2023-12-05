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Источник: ЦСКА снова постарается подписать Велингтона зимой 2024 года

Источник: ЦСКА снова постарается подписать Велингтона зимой 2024 года
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Московский ЦСКА снова постарается подписать защитника «Сан-Паулу» Велингтона зимой 2024 года, сообщает Gavea News.

«Сан-Паулу» сталкивается с проблемой продления игрока, так как Велингтон запрашивает слишком высокую зарплату. В январе 2024 года футболист сохраняет возможность перехода в ЦСКА, причём сумма трансфера может быть уже гораздо меньше, учитывая близость завершения контракта, который заканчивается 31 декабря 2024 года.

При этом 22-летним футболистом интересуется «Фламенго», который ищет левого защитника на замену 38-летнему Фелипе Луису, а также за игроком наблюдает бразильский «Коринтианс».

Напомним, в последние часы летнего трансферного окна ЦСКА объявил о трансфере Велингтона, однако вскоре клуб заявил, что сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.

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