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Вега, которым интересуются топ-клубы РПЛ, пропустил съёмку рекламы формы «Гвадалахары»

Вега, которым интересуются топ-клубы РПЛ, пропустил съёмку рекламы формы «Гвадалахары»
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Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Алексис Вега, которым интересуются топ-клубы Российской Премьер-Лиги, пропустил съёмку рекламы нового комплекта формы своей нынешней команды, информирует ESPN.

Сообщается, что лидера «Гвадалахары» не стали привлекать к рекламной съёмке, так как он нарушил дисциплину и, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялась информация, что четыре топ-клуба РПЛ, а именно «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, заинтересованы в трансфере нападающего мексиканской «Гвадалахары» Алексиса Веги. Позже стало известно, что в игроке также заинтересован «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. На Аравийском полуострове Алексису предлагают внушительную зарплату — € 6,5 млн.

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