Якуба: надеюсь, нам со «Спартаком» повезёт с погодой. «Крылья» будут играть на победу

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком». Напомним, заключительная для команд игра в календарном 2023 году пройдёт в субботу, 9 декабря. Матч состоится в Москве, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Да, мы со «Спартаком» недалеко друг от друга в таблице. Для нас этот матч очень важен, будем играть только на победу. Недавно играли ЦСКА и «Ростов». Там ужасные погодные условия были, вообще отвратительные. На таком поле тяжело показать хороший футбол. Приходится упрощать игру, из-за чего страдает зрелищность. Надеюсь, нам со «Спартаком» повезёт с погодой и газон будет нормального качества», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.