Якуба: сколько бы денег ни получал, нужно оставаться человеком, а не гнуть пальцы

Полузащитник «Крыльев Советов», чемпион Европы среди юношей 2013 года Денис Якуба ответил на вопрос, изменил ли его успех в футболе в человеческом плане. Он рассказал, что помогает родителям, в летний отпуск косит траву в селе и не брезгует любой работой. Якуба считает, что вне зависимости от доходов нужно оставаться добрым и честным человеком.

«Каким был, таким и остался. Думаю, ребята, которые меня давно знают, вам это подтвердят. Мне неважно, что я выиграл и какой контракт подписал. У меня есть мечта, и я к ней иду.

Помогаю родителям, чем могу. Летом траву кошу в селе. Подмести, почистить — не вопрос. Да, сейчас я занимаюсь любимым делом, но спокойно к этому отношусь. После футбола будет другая жизнь. Где бы ты ни играл, сколько бы ни получал, нужно всегда оставаться добрым, честным человеком, а не гнуть пальцы. Деньги, успех — всё это приходящее и уходящее», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.