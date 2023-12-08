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«Спартак» встретился с ведущим скаутом «Бенфики», его рассматривают на пост спортдиректора

«Спартак» встретился с ведущим скаутом «Бенфики», его рассматривают на пост спортдиректора
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Несколькими днями ранее офис «Спартака» в Москве посетил ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал. Руководство красно-белых провело с ним встречу, так как рассматривает его в числе кандидатов на пост нового спортивного директора красно-белых, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, Амарал является конкурентом экс-директора «Зенита» Хавьера Рибалты на должность в «Спартаке». Топ-скаут «Бенфики» уже провёл встречу с руководством красно-белых, в ближайшее время это должен сделать и Рибалта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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