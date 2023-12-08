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Мужчина, сопровождавший Абаскаля по пути в КДК, встретил Рибалту в аэропорту

Мужчина, сопровождавший Абаскаля по пути в КДК, встретил Рибалту в аэропорту
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого СМИ связывают со «Спартаком», накануне прилетел в Москву. Функционер заявил, что прилетел в столицу России «на каникулы». Однако о том, что приезд Рибалты и интерес «Спартака» взаимосвязаны, говорит один интересный момент: Хавьера встретил в аэропорту тот же мужчина, который сопровождал Гильермо Абаскаля по пути в КДК днём ранее.

Абаскаля и Рибалту в Москве сопровождал один и тот же мужчина. Видео:

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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Источник: «Спартак» ведёт переговоры с экс-директором «Зенита» Рибалтой
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