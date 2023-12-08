Головин вновь пропустит матч «Монако» из-за необычного пункта в регламенте Лиги 1

В игре 14-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата футболист снова пропустит одну игру из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Эта санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, и поэтому Головин пропустит домашний матч монегасков с «Лионом» в рамках 16-го тура Лиги 1. Встреча состоится 15 декабря на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Отметим, что полузащитник сможет принять участие в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», который пройдёт 9 декабря (19:00 мск).

В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За это время россиянин заработал шесть предупреждений.

На данный момент после 14 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на третьей строчке с 27 очками.