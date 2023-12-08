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Мележиков раскритиковал «Спартак» за поиск иностранного спортивного директора

Мележиков раскритиковал «Спартак» за поиск иностранного спортивного директора
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на новости о том, что красно-белые ищут нового иностранного специалиста на пост спортивного директора. В СМИ появлялась информация о двух кандидатурах — бывшем директоре «Зенита» Хавьере Рибалте и о ведущем скауте «Бенфики» Томаше Амарале.

« Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты.

Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им «мы» почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору. В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей, это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», — приводит слова Евгения Мележикова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» набрал 27 очков в 17 матчах РПЛ сезона-2023/2024. Красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

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Источник: «Спартак» ведёт переговоры с экс-директором «Зенита» Рибалтой
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