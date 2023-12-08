Тен Хаг: мне говорили, что я не добьюсь успеха в «Ман Юнайтед», но я хотел принять вызов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что в его окружении не верили, что он справится с работой в манкунианском клубе.

«Все говорили мне: «Ты не добьёшься успеха на этой работе». Они сказали, что это невозможно. А я? Я хотел принять вызов. Я знал, что это будет нелегко, но это великий клуб с прекрасной фан-базой», — приводит слова тен Хага UtdPlug в социальной сети X (бывший Twitter).

53-летний Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги в сезоне-2023/2024. В нынешней кампании после 15 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.