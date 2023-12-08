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Ловчев: инициатором стычки был Бериша, а дисквалифицировали Абаскаля, теперь поливают его

Ловчев: инициатором стычки был Бериша, а дисквалифицировали Абаскаля, теперь поливают его
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает несправедливым решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по ситуации с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком «Ахмата» Бернардом Беришей. Напомним, Бериша побежал праздновать гол «Ахмата» в техническую зону «Спартака» и прыгнул двумя ногами вперёд рядом с Абаскалем. В ответ на это испанский специалист повалил соперника на газон, за что получил красную карточку и дисквалификацию от КДК. Бериша отделался лишь жёлтой карточкой.

«Может быть, я чего-то упустил и есть дополнительные материалы, но инициатором стычки был Бериша, а получил дисквалификацию и вынужден был извиняться Абаскаль. И сейчас поливают тренера. А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера — и идёт разговор об этом всю неделю. Ну очевидно для меня — если удаляют тренера, то и Беришу надо было удалять. Ну Бериша по-футбольному просто шикарно всё сделал — отдал просто великолепный пас на гол, сыграл просто потрясающе. Зачем остальное-то было?

Другое дело, что «Спартак» играл плохо. Обычно команда создаёт много моментов, но в Грозном это была вообще другая команда — робкая, не похожая сама на себя. Обычно «Спартак» и сам играет, и другим даёт. А тут сам «Спартак» просто не играл в футбол», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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