«Факел» планирует открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об академии воронежского клуба на фоне успеха юношеской команды 2007 года рождения на первенстве ЮФЛ Центр-2. Юноши из «Факела» заняли второе место. По словам Асхабадзе, в клубе намерены произвести открытие футбольного профилактория-интерната для детей из области. Он будет оборудован на основе базы в Тенистом, которую предстоит реконструировать.

«Планы по дальнейшему развитию академии? Мы собираемся охватить ребят из Воронежской области, которые по объективным причинам не могут позволить себе переехать в Воронеж. Так как область очень большая и всех желающих мы пока не можем разместить в текущей инфраструктуре клуба, вместе с профильным департаментом и руководством области мы запустили проект по реконструкции базы в Тенистом. Планируем, что на старом-новом объекте будут уложены несколько полей с подогревом и поливом – натуральных и искусственных, а также проведён капитальный ремонт самого здания, в котором смогут проживать дети. Футбольный профилакторий-интернат для детей из области с современной и полноценной инфраструктурой планируем открыть в следующем году», — приводит слова Асхабадзе «Советский спорт».

Напомним, взрослая команда «Факела» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.