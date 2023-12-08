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«Факел» планирует открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области

«Факел» планирует открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об академии воронежского клуба на фоне успеха юношеской команды 2007 года рождения на первенстве ЮФЛ Центр-2. Юноши из «Факела» заняли второе место. По словам Асхабадзе, в клубе намерены произвести открытие футбольного профилактория-интерната для детей из области. Он будет оборудован на основе базы в Тенистом, которую предстоит реконструировать.

«Планы по дальнейшему развитию академии? Мы собираемся охватить ребят из Воронежской области, которые по объективным причинам не могут позволить себе переехать в Воронеж. Так как область очень большая и всех желающих мы пока не можем разместить в текущей инфраструктуре клуба, вместе с профильным департаментом и руководством области мы запустили проект по реконструкции базы в Тенистом. Планируем, что на старом-новом объекте будут уложены несколько полей с подогревом и поливом – натуральных и искусственных, а также проведён капитальный ремонт самого здания, в котором смогут проживать дети. Футбольный профилакторий-интернат для детей из области с современной и полноценной инфраструктурой планируем открыть в следующем году», — приводит слова Асхабадзе «Советский спорт».

Напомним, взрослая команда «Факела» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

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