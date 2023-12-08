«Факел» показал, как выглядит газон на стадионе в Воронеже перед игрой с «Динамо»

Пресс-служба воронежского «Факела» продемонстрировала состояние газона на домашней арене команды «Центральный стадион профсоюзов» в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится 10 декабря и начнётся в 14:00 мск.
Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»
«Наши агрономы провели ямочный ремонт повреждённых участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки.
Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.
Напомним, после 17 проведённых матчей клуб из Воронежа набрал 20 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.