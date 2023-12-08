Скалони заявил, что ещё не решил, останется ли главным тренером сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своём будущем в качестве наставника национальной команды. Напомним, после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0) 45-летний специалист высказал сомнения относительно продолжения работы на этой должности.

«Я здесь, потому что я всё ещё тренер, но я всё ещё думаю о своём решении. Я сказал после игры с Бразилией, что сейчас момент для размышлений, и я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Я спокойно думаю, как всё пойдёт, стоит ли возобновлять игру или нет. Игроки работают очень хорошо, и им нужен тренер с желанием и энергией, соответствующей их уровню.

Отношения с президентом Тапиа всегда были идеальными. Это исключительно моё дело и дело тренерского штаба, мы должны думать о том, как лучше для сборной.

Я разговаривал с Месси после игры с Бразилией, он капитан, и у меня с ним отличные отношения. Я сегодня снова разговаривал с президентом, мы с ним в очень хороших отношениях», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Под руководством 45-летнего Скалони сборная Аргентины стала чемпионом мира — 2022 в Катаре, обладателем Кубка Америки — 2021, а также победителем Финалиссимы — 2022.