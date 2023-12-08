Тухель — о подписании Сарагосы: он уверенный в себе и голодный до побед игрок

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вингере Брайане Сарагосе, который присоединится к мюнхенскому клубу следующим летом.

«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока. Он хороший дриблёр, силён в ситуациях один на один. Он уверен в себе и очень голоден до побед. Мы рады, что он присоединился к нам», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Бавария» заключила сделку с «Гранадой» о приобретении полузащитника Брайана Сарагосы. Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн, но у игрока есть пункт об отступных в размере € 14 млн. В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.